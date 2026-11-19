Sinop'ta römorka yüklenen bungalov ev, polis eskortu eşliğinde kortej halinde yolda ilerlerken görüntülendi.

Sinop Havalimanı yolunda römorkla taşınan bungalov ev, trafikte sıra dışı bir görüntü oluşturdu. Polis aracının öncülük ettiği kortej, yağış altında havalimanı yolunda ilerledi.

Evi taşıyan römork virajdan geçerken arkasında otomobiller ve bir pikap sıralandı. Kortejin virajdan geçtiği anlar, trafikteki bir araçtan farklı açılardan görüntülendi.

Yandan çekilen görüntüde evin dik üçgen çatısı, ahşap kaplaması ve yan cephesindeki baca görüldü. Geniş cam kapı, çatı hizasındaki üçgen pencere ve dış cepheye monte edilen klima ünitesi de görüntülere yansıdı. Arkadan çekilen karelerde ise römorku takip eden araçların fren lambalarının ıslak asfalttaki yansımaları yer aldı.