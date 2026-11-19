Sinop'ta düzenlenen II. Uluslararası Turizmde Alternatif Eğilimler ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, akademisyenleri, öğrencileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda konuşan Sinop Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Gül Erkol Bayram, turizmin kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kongrenin bilimsel araştırmalara, yenilikçi yaklaşımlara ve uluslararası akademik iş birliklerine katkı sunması temennisinde bulunuldu. Açılış konuşmalarının ardından "Sürdürülebilirlik Ekseninde Turizmde Alternatif Eğilimler ve Yenilikçi Yaklaşımlar" başlıklı panel gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alpay Tırıl'ın moderatörlüğündeki panelde, Kastamonu Üniversitesinden Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Doç. Dr. Mutlu Kaya ve Sinop Üniversitesinden Doç. Dr. Handan Özçelik Bozkurt konuşmacı olarak yer aldı. Toplam 20 üniversiteden katılımcının yer aldığı kongrede, 18 bilimsel oturumda 74 bildiri sunulacak. Oturumlarda sürdürülebilir turizm, ekoturizm, gastronomi turizmi, kırsal turizm, kültürel miras, iklim değişikliği, yapay zekâ ve turizmde yenilikçi teknolojiler gibi güncel başlıklar ele alınacak.

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Yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen kongrenin, bilimsel oturumlar ve davetli konuşmacıların sunumlarıyla devam edeceği, etkinliğin 20 Kasım 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.