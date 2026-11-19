Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, SinopBoyabat kara yolu Boyabat Bölge Trafik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden gelerek Sinop yönüne seyir halinde olan 55 ASG 57 plakalı otomobil ile Boyabat istikametine giden 34 KT 5912 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri refüje çıktı. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.