Sinop Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, 2026 yılının kayın ağacı açısından bol tohum yılı olması dolayısıyla ilçedeki ormanlık alanlarda doğa gençleştirme çalışması gerçekleştirildi.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aktepe, Gökçealan, Türkeli ve Zindan Orman İşletme Şefliklerinin sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalarda, orman köylülerinin katkılarıyla toplanan kayın tohumları, Kayın Tabii Gençleştirme sahalarında toprakla buluşturuldu. Ormanların doğal yollarla yenilenmesini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmayla, kayın ormanlarının gelecek nesillere aktarılması ve orman ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

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Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, doğaya bırakılan her tohumun geleceğe değerli bir miras olduğu vurgulanarak, daha sağlıklı ve güçlü ormanlar için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.