Çocukların sevgi, güven ve şefkat dolu aile ortamlarında yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, Şube Müdürü Deniz Şimşek tarafından ailelere takdim edildi.

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