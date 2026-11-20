Sinop’un Durağan ilçesinde faaliyet gösteren Durakhan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, katıldığı organizasyonda 780 katılımcı arasından birincilik elde etti.

"Türkiye Yüzyılı’nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi" kapsamında düzenlenen Kadın Kooperatifleri Fuarı ve ETicareti Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni’nde Karadeniz Bölgesi’ni temsil eden kooperatifin glütensiz karabuğday tarhanası birinciliğe layık görüldü. Ödüllü ürünün, Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan’ın da beğenisini kazandığı bildirildi.

Etkinlik kapsamında Kooperatif Başkanı Nazan Akkaya, birincilik elde eden glütensiz karabuğday tarhanasının yanı sıra Durağan’ın coğrafi işaretli geleneksel dokumalarını da katılımcılara tanıtma imkanı buldu.

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Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer alması için 5 yıldır çalışmalar yürüten Nazan Akkaya, yerel kültürel değerlerin üretime kazandırılmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Akkaya, bu süreçte kendisine destek veren Sinop Öncü Kadınlar Derneği Başkanı Aliye Gün’e de teşekkür ederek kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı.