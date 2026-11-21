Sinop'un Boyabat ilçesinde, belediye ve Boyabat Sosyal Yaşam Derneği iş birliğiyle "Ara Tatil Çocuk Şenliği" düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları, okçuluk ve çeşitli kutu oyunlarıyla eğlendi.

Sürpriz hediyelerin de dağıtıldığı şenlikte Boyabat Belediyesi'nin destekleriyle Boyabat Sosyal Yaşam Derneği tarafından yürütülen "Özel Bireyler Üretiyor" projesinin tanıtımı yapılıp, özel bireylerin el emeğiyle ürettikleri ürünler stantlarda sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

REKLAM

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hasan Kara, stantları gezerek çocuklar ve aileleriyle konuşarak istek ve dileklerini dinledi.

Başkan Kara burada yaptığı açıklamada,

"Boyabat halkına verdiğimiz sözleri tutmak istiyoruz. Mahcup olmak istemiyoruz. İnşallah olmayacağız da. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Yaşayan kültürel değerlerimizi ve geleneksel sportif ve zeka oyunlarımızı da burada uygulamalı olarak öğrenmeleri kültürümüzün bizden sonraki nesillere aktarılmasında önemli rol oynayacaktır. Ara tatilin son iki gününde çocuklarımızla aileleriyle güzel bir gün geçirelim istedik."