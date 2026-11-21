Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği Başkanı Muzaffer Elik ve dernek ekibi, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.

Sinop Üniversitesi ile dernek arasında yenilenen iş birliği protokolü kapsamında, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde workshop düzenlendi. Programda mutfak teknikleri ve yöresel yemek kültürü ele alındı.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Muzaffer Elik, mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Elik ve dernek ekibi, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak mesleki deneyimlerini ve kariyer önerilerini paylaştı.

Workshop kapsamında öğrenciler, yeni mutfak tekniklerini gözlemleyerek uygulamalı çalışmalar yaptı. Buluşmada üniversite ile sektör arasındaki iş birliğinin önemi de ele alındı.