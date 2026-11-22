Sinop'ta TEMA Vakfı tarafından düzenlenen 'Toprağa Saygı Yürüyüşü'nde erozyonla mücadele ve meraların korunmasının önemine dikkat çekildi.

Sinop'ta TEMA Vakfı İl Temsilciliği tarafından 2329 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında 'Toprağa Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Gönüllüler ve doğaseverlerin katıldığı etkinlikte, meraların korunması ve toprak kaybının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturuldu.

Uğur Mumcu Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan TEMA Vakfı Sinop İl Temsilcisi Özgür Cebeci, vakfın kuruluş amacı ve erozyonla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. TEMA Vakfı'nın yalnızca ağaçlandırma çalışmalarıyla değil, toprağın korunmasına yönelik faaliyetleriyle de öne çıktığını belirten Cebeci, erozyonla mücadelede meraların önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

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Sinop'ta mera alanlarının korunması gerektiğine dikkat çeken Cebeci, 571 bin 717 hektar yüzölçümüne sahip kentte yalnızca 2 bin 100 hektar mera alanı bulunduğunu ifade etti. Meraların aşırı otlatma, yol yapımları, madencilik ve taş ocakları gibi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Cebeci, 'merayı koru, toprağı yaşat' çağrısında bulundu.

"Meralar bozulmasın, toprak yok olmasın"

TEMA Vakfı Sinop Merkez İlçe Sorumlusu Demet Öztürk ise Türkiye'deki meraların yaklaşık yüzde 70'inin bozulmuş durumda olduğunu belirterek, erozyon nedeniyle her yıl taşınan 643 milyon ton toprağın 344 milyon tonunun meralardan kaynaklandığını söyledi. Meraların su kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, vatandaşları doğayı korumaya ve TEMA Vakfı'nın gönüllü çalışmalarına katılmaya davet etti.

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Konuşmaların ardından katılımcılar, Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' türküsü eşliğinde yürüyüşe geçti. Uğur Mumcu Kent Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, sahil güzergâhı üzerinden Dr. Rıza Nur Kütüphanesi'ne kadar devam etti. Aşıklar Caddesi üzerinden yeniden meydana dönen katılımcılar, toprağın korunmasının gelecek nesiller açısından önemine dikkat çekerek etkinliği tamamladı.