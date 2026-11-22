Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen bilardo turnuvasında öğretmenler, keyifli ve heyecanlı anlar yaşadı.

Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında öğretmenler arasında bilardo turnuvası gerçekleştirildi. Öğretmenler, bilardo masasında yeteneklerini sergileyerek turnuva heyecanını yaşadı. Sinop Modi Spor Kulübü Bilardo Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 14 öğretmen katıldı. Toplam 7 karşılaşmayla başlayan organizasyonda öğretmenler, hem sportif bir etkinlikte yer aldı hem de meslektaşlarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

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Etkinliğe katılan Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çeşitli sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri ile kutladıklarını belirtti. Öğretmenlere yönelik etkinliklerin bir hafta öncesinden başladığını ifade eden Cebeci, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bugün öğretmenlerimiz arasında bir bilardo müsabakası tertip ettik. Dün de yaklaşık 300 öğretmenimizin katılımıyla bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Öğretmenlerimiz ve aileleriyle birlikte müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdik. Geçen hafta da öğretmenlerimiz arasında voleybol müsabakalarını başlattık. Bunun yanında velilerimize yönelik anı yarışması düzenledik. Öğretmenler Günü'nü dolu dolu geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

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"Öğretmenlerimiz geleceğimizi inşa ediyor"

Öğretmenlerin toplumdaki önemine dikkat çeken Cebeci, "Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli, gerçekten çok değerli. Geleceğimizi inşa eden, öğrencilerimizi yetiştirerek yarınlarımızı şekillendiren öğretmenlerimiz için ilimizde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle birçok farklı noktada etkinlikler düzenliyoruz. İnşallah 24 Kasım'da da ilimize yakışır bir program gerçekleştireceğiz. Vefat eden öğretmenlerimizi anacak, emekli öğretmenlerimizi de evlerinde ziyaret ederek kendilerine vefamızı göstereceğiz" diye konuştu.

Turnuvada dereceye giren öğretmenlere kupa ve çeşitli hediyelerin verileceğini belirten Cebeci, ödüllerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenecek il programında takdim edileceğini söyledi.