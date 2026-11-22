Gerze'de kooperatif üyelerine besi ve süt yemi dağıtıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde Başsökü Köyü Orman Kooperatifi üyelerine besi ve süt yemi dağıtımı gerçekleştirildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde Başsökü Köyü Orman Kooperatifi üyelerine besi ve süt yemi dağıtımı gerçekleştirildi.
Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sazak, Başsökü Köyü Orman Kooperatifi üyeleriyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmada üreticilere tarımsal desteklemeler ve kırsal kalkınma faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Programda kooperatif tarafından temin edilen besi ve süt yemlerinin üyelere dağıtımı da gerçekleştirildi. Yem desteğiyle bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.