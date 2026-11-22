Sinop'un Gerze ilçesinde Başsökü Köyü Orman Kooperatifi üyelerine besi ve süt yemi dağıtımı gerçekleştirildi.

Gerze İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Sazak, Başsökü Köyü Orman Kooperatifi üyeleriyle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Buluşmada üreticilere tarımsal desteklemeler ve kırsal kalkınma faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Programda kooperatif tarafından temin edilen besi ve süt yemlerinin üyelere dağıtımı da gerçekleştirildi. Yem desteğiyle bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.