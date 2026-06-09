Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta 2 bin 500 mersin balığı yavrusu denize bırakıldı

        Sinop'ta 2 bin 500 mersin balığı yavrusu denize bırakıldı

        Sinop'ta, dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan mersin balığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 500 yavru balık denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Sinop'ta 2 bin 500 mersin balığı yavrusu denize bırakıldı

        Sinop’ta, dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan mersin balığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 500 yavru balık denize bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen mersin balığı türünün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda "Karadeniz'in biyolojik hazinesi" olarak da değerlendirilen ve Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretimi yapılan 2 bin 500 mersin balığı yavrusu Gerze ilçesinde doğal yaşam alanına salındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, gazetecilere, denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunarak, gelecek nesillere aktarılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

        Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemine dikkati çeken Önlem, "Bakanlığımız koordinesinde il müdürlüğümüz, su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Mersin balığı popülasyonunun artırılarak, gelecek nesillere aktarılması da bu çalışmalarımızın önemli parçalarından biri." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        "İranlılar helikopterimizi düşürdü"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        150 milyon Euro'luk teklife ret!
        150 milyon Euro'luk teklife ret!
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        JD Vance'ten İsrail açıklaması
        27 ilde dev bahis operasyonu
        27 ilde dev bahis operasyonu
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a!
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Atlas Çağlayan duruşmasında mütalaa açıklandı
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Polis, şapkadan Mezdeke katiline ulaştı! İşte zanlı ve ifadesi!
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        At izleri katile götürdü
        At izleri katile götürdü
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman

        Benzer Haberler

        Sinop'ta 2 bin 500 mersin balığı denize salındı
        Sinop'ta 2 bin 500 mersin balığı denize salındı
        Türkeli'de Anadolu Rock Konseri
        Türkeli'de Anadolu Rock Konseri
        Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
        Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
        Sinop'ta TKDK'dan hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği
        Sinop'ta TKDK'dan hayvan besiciliği projesine 9 milyon lira hibe desteği
        Sinop'ta hayvancılığa 15,3 milyon liralık yatırım: 9,2 milyon lira hibe ver...
        Sinop'ta hayvancılığa 15,3 milyon liralık yatırım: 9,2 milyon lira hibe ver...
        Sinop Akgöl'de iletişim sorunu çözüldü
        Sinop Akgöl'de iletişim sorunu çözüldü