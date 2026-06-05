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        Sinop'ta 24 hektarlık alana sahip millet ormanı hizmete açıldı

        Yüz ölçümünün yüzde 70'i ormanlarla kaplı Sinop'ta 24 hektarlık alanda tesis edilen millet ormanı, vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:58 Güncelleme:
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        Sinop'ta 24 hektarlık alana sahip millet ormanı hizmete açıldı

        Yüz ölçümünün yüzde 70'i ormanlarla kaplı Sinop'ta 24 hektarlık alanda tesis edilen millet ormanı, vatandaşların hizmetine sunuldu.

        Merkez ilçeye bağlı Abalı köyünde 21 milyon lira maliyetle hayata geçirilen millet ormanında 8 çocuk oyun alanı, 2 yöresel ürünler satış alanı, 1 ibadethane, 1 amfi tiyatro, 41 kameriye, 41 piknik masası, 12 çeşme ve 24 mangal ünitesi yer alıyor.

        3 kilometrelik yürüyüş yolu da bulunan ormanda hayata geçirilen hizmetlerle vatandaşlara aileleriyle huzurlu ortamda zaman geçirme fırsatı sunuluyor.

        Vali Mustafa Özarslan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ​Sinop'un yeşil denizle mavi denizin bir arada bulunduğu nadide şehirlerden olduğunu söyledi.

        Ülkelerin yer altı zenginlikleri gibi yer üstü zenginliklerinin de bulunduğuna dikkati çeken Özarslan, "Her ilde bir millet ormanı var ama bizim ilimizde millet ormanının dışında 15 orman parkımız var. Bunu ne için söylüyorum çünkü bu orman parkları şehrimizin akciğerleri." dedi.

        Özarslan, Sinop'un orman varlığını nimet olarak gördüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "İlimizde 7 tabiat parkının, 15 orman parkının, 9 ekoturizm rotasının olması büyük nimet. Bu nimetin kaynağı tabii ki toplam yüz ölçümümüzün yüzde 70'inin orman olması. Neredeyse sadece 2-3 köyümüz orman köyü değil. 175 kilometre sahilimiz var, mavi denizimizle, Karadeniz'de en uzun sahile sahip il biziz. Bunlar, Allah'ın verdiği bir nimet. İnanıyorum ki millet ormanımız, vatandaşlarımızın huzur içinde zaman geçirebilecekleri ortam olarak hizmet verecek."

        - "Sinop'a kazandırılacak çok hizmet var"

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de kentin Allah vergisi güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı millet ormanı kampanyasına Sinop olarak kendilerinin de katkı sunduğunu anlatan Maviş, "Sinop'a kazandırılacak çok hizmet var. Türkiye, kendi içine odaklanmış, kendi kendiyle kavgalı, istikrarsız, güçsüz bir ülke olsaydı bunları yapmamız mümkün olamazdı. Allah'a şükürler olsun, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü, istikrarlı bir Türkiye var ve biz kararlılıkla hedeflerimize odaklandık. Başka işlere tevessül etmeden kendi işimizi ve kendi hedeflerimizi takip etmenin mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından dua edildi ve millet ormanı hizmete açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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