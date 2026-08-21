Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 21.08.2026 - 09:36 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.Ö. idaresindeki 34 DV 7460 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammet M.C. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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