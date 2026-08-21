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        Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.Ö. idaresindeki 34 DV 7460 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammet M.C. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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