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        Sinop'ta seyir halindeki kamyonet yandı

        Sinop'ta seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Sinop'ta seyir halindeki kamyonet yandı

        Sinop'ta seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        E.D. idaresindeki, paketlenmiş tavuk taşıyan 57 ABY 748 plakalı soğutuculu kamyonetin motor bölümünden, Sinop-Boyabat kara yolu Dıranaz Tüneli mevkisinde seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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