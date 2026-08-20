Sinop'ta av sezonuna hazırlanan balıkçılar bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Üç tarafı denizle çevrili Sinop'ta balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kentte "Vira bismillah" diyerek denize açılacak balıkçılar, teknelerinin ve ağlarının bakım ve onarımlarını büyük ölçüde tamamladı.

Yeni sezonda özellikle bol miktarda palamut avlamayı umut eden balıkçılar, hamsi, istavrit ve lüferden de beklentili.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıklarının yüzde 95'ini tamamladıklarını söyledi.

Yeni sezon öncesinde ağlardan teknelere kadar tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirten Ünlü, 1 Eylül'den itibaren bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini anlattı.

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Denizdeki balık yoğunluğuna bakıldığında güzel bir sezon geçireceklerine inandıklarını dile getiren Ünlü, şöyle konuştu:

"Sezon hazırlıklarımızın yüzde 95'ini tamamladık. Tayfalarımız, ağlarımız, her şey hazır. Biz de 1 Eylül'ü bekliyoruz. Umut olmasa hiçbir şey olmaz. Ekmeğimizi denizden çıkaracağız inşallah. Bol ve bereketli bir sezon bekleniyor. Denizde güzel palamut var. İnşallah halkımız da bu sene bol ve ucuz balık yiyecek."

Ünlü, palamudun yanı sıra hamsi, istavrit ve lüfer avcılığından da umutlu olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hamsi, istavrit ve lüfer gibi balıklar da denizde görünüyor. Ama ilerleyen günlerde durumu daha net göreceğiz inşallah. Palamudun bol olmasından dolayı hamsi az olabilir ancak denizin ne yapacağı belli olmaz. Kısmetimizi arayacağız inşallah."

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Balıkçı İbrahim Coşkun ise bu sezon balığın bol olmasını beklediklerini dile getirdi.

Hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünün güleceğini ifade eden Coşkun, "Bu sene balıkçılık inşallah bol olacak. Vatandaşın yüzü gülecek. Palamut bol ve ucuz olur, vatandaşımız da bol bol tüketir. Herkes için hayırlı bir sezon diliyoruz." dedi.