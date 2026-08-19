Sinop'ta devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen kamyonun sürücüsü ile yanındaki çocuk yaralandı.
Giriş: 19.08.2026 - 18:15 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen kamyonun sürücüsü ile yanındaki çocuk yaralandı.
Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde Furkan Kandemir idaresindeki 57 AAP 780 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Erkan Kandemir (14), sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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