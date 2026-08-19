Sinop'ta palamut bolluğu fiyatları düşürdü

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta palamut fiyatı, balıktaki bolluk sayesinde 60 liraya kadar düştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde küçük ölçekli balıkçıların 15-31 Ağustos tarihlerinde geleneksel yöntemlerle palamut avlamasına izin veriyor.

Bu kapsamda tekneleriyle denize açılan balıkçılar, çapari ve olta gibi geleneksel yöntemlerle palamut avlıyor.

Avcılığın ilk günlerinde tezgahta tanesi 250 liradan satılan palamudun fiyatı av miktarının artmasıyla 60 liraya kadar geriledi.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, palamut avcılığının oldukça iyi başladığını söyledi.

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Karadeniz'in birçok bölgesinde palamut bolluğu yaşandığını belirten Ünlü, "Bu sene halkımız çok uygun fiyatlarla bol bol palamut yiyecek inşallah. Palamutta sezonun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Hamsi ve istavrit biraz belirsiz ama palamut yönünden çok iyi bir sezon olacağı görünüyor." dedi.

Balıkçı İbrahim Coşkun da palamuttaki bolluğun sevindirici olduğunu ifade etti.

Coşkun, "Bu sene palamut çok. Sezon böyle devam edecek gibi görünüyor. Eylülde büyük tekneler de denize açıldığı zaman balık daha uygun olur ve o zamana kadar daha da irileşir. Bu sene vatandaşımız çok güzel palamut yer." diye konuştu.