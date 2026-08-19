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        Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Boyabat-Kastamonu kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Emir Engin (26) idaresindeki 34 BZH 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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