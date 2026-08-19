Boyabat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Boyabat-Kastamonu kara yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde Emir Engin (26) idaresindeki 34 BZH 15 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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