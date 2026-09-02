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        Sinop'ta bilimsel araştırma gemisine eşlik eden yunuslar görüntülendi

        Sinop'ta bilimsel araştırma gemisine eşlik eden yunus sürüsü güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Sinop'ta bilimsel araştırma gemisine eşlik eden yunuslar görüntülendi

        Sinop'ta bilimsel araştırma gemisine eşlik eden yunus sürüsü güzel görüntüler oluşturdu.

        Sinop Üniversitesi Seydi Ali Reis gemisi bilimsel araştırma faaliyetinde bulunmak için Gerze açıklarında yol aldı.

        Gemiye, yolculuğu sırasında yunuslar eşlik etti.

        Yunusların gemiyle yarıştığı anlar ise cep telefonuyla kayıt altına alındı.

        Sürü halindeki yunuslar bir süre gemiye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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