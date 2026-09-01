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        Sinop'ta otomobilin ağaçlık alana devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'taağaçlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Sinop'ta otomobilin ağaçlık alana devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'taağaçlık alana devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ş.D. idaresindeki 57 ACH 548 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Ordu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan R.D. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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