Gerze'de Geleneksel Karakucak Güreşleri yapıldı

Organizasyona, Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Yıldız Büyüker, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, siyasi parti temsilcileri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan müsabakaların ardından Rıza Yıldırım rakiplerini yenerek başpehlivan oldu.

Pehlivanların derece elde etmek için mücadele ettiği organizasyonda katılımcılara keşkek, sırık kebabı ve döner ikram edildi.

Abdaloğlu köyünde gerçekleştirilen organizasyona, farklı boy ve kilolarda çok sayıda güreşçi katıldı.

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