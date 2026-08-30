Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri TCG-KİLİMLİ (P-1209) gemisi Sinop'ta ziyarete açıldı

        TCG-KİLİMLİ (P-1209) gemisi Sinop'ta ziyarete açıldı

        Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCG-KİLİMLİ (P-1209) halkın ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 12:11 Güncelleme:
        TCG-KİLİMLİ (P-1209) gemisi Sinop'ta ziyarete açıldı

        Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCG-KİLİMLİ (P-1209) halkın ziyaretine açıldı.

        Sinop Limanı'ndaki iskeleye demirleyen TCG-KİLİMLİ (P-1209) gemisi vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

        Burada Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli personelce, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verildi.

        Geminin ziyarete açık kısımlarını görme fırsatı yakalayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta denize girilmemesi uyarısı
        Sinop'ta denize girilmemesi uyarısı
        Sinop'ta kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta esnafa 30 Ağustos dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı
        Sinop'ta esnafa 30 Ağustos dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı
        Boyabat'ta kayanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyor
        Boyabat'ta kayanın altındaki türbe görenleri şaşırtıyor
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Gerze'de eğitimde yeni dönem hazırlıkları ele alındı
        Gerze'de eğitimde yeni dönem hazırlıkları ele alındı