TCG-KİLİMLİ (P-1209) gemisi Sinop'ta ziyarete açıldı
Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCG-KİLİMLİ (P-1209) halkın ziyaretine açıldı.
Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCG-KİLİMLİ (P-1209) halkın ziyaretine açıldı.
Sinop Limanı'ndaki iskeleye demirleyen TCG-KİLİMLİ (P-1209) gemisi vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.
Burada Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli personelce, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verildi.
Geminin ziyarete açık kısımlarını görme fırsatı yakalayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.