Gerze'de eğitimde yeni dönem hazırlıkları ele alındı
Gerze ilçesinde, Kaymakam Yıldız Büyüker başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Gerze ilçesinde, Kaymakam Yıldız Büyüker başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında ilçe genelinde yürütülecek çalışmalar ile alınacak tedbirler ele alındı.
Toplantıda ayrıca eğitim kalitesinin ve öğrenci başarısının artırılmasına yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü.
Kaymakam Büyüker, toplantı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.