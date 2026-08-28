Ayancık Kaymakamı Kürkcü köyleri ziyaret etti

Kürkcü, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Vatandaşların talep ve sorunlarını da dinleyen Kürkcü, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik yetkililerle istişarelerde bulundu.

Beraberindeki ilgililerle köylerde incelemelerde bulunan Kürkcü, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek köylerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Ayancık Kaymakamı Mevlana Kürkcü, ilçeye bağlı Kızılcakaya, İnaltı ve Avdullu köylerini ziyaret etti.

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