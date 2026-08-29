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        Sinop'ta kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada biri bıçakla, diğeri başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Sinop'ta kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgada biri bıçakla, diğeri başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Kardeş oldukları öğrenilen Ş.B. ile R.B. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.B. kardeşi R.B. tarafından bıçakla yaralandı.

        Bu sırada R.B. de başına isabet eden taş nedeniyle yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ş.B, buradaki müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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