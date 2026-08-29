Sinop'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 29.08.2026 - 11:58 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
R.E. idaresindeki 57 ABU 687 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yaylacık köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.N.A. ve B.A. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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