Sinop'ta esnafa 30 Ağustos dolayısıyla Türk bayrağı dağıtıldı

Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Şube Başkanı Atilla Tezin, Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ve Denetleme Kurulu Başkanı Haydar Gündoğdu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Gelincik Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerleri ziyaret edildi.

Ziyaretlerde esnafa Türk bayrağı dağıtılarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Şube Başkanı Atilla Tezin, gazetecilere, THK Sinop Şubesi olarak Zafer Bayramı coşkusunu esnafla birlikte yaşamak istediklerini söyledi.

30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin hiçbir şart altında boyunduruk altında yaşamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini belirten Tezin, şunları kaydetti:

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"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının göstermiş oldukları bu eşsiz mücadele aziz milletimizin daima gurur kaynağı olmuştur. Bu şanlı tarihi bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz."