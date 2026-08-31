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        Sinop'ta balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balıkçılar su ürünleri av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 22:28 Güncelleme:
        Sinop'ta balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balıkçılar su ürünleri av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Sinop Limanı'nda düzenlenen sezon açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, balıkçıların Sinop'un üretim gücünün en önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.

        Balıkçılığın alın teri, sabır, cesaret ve fedakarlık isteyen çok eski bir meslek dalı olduğunu anlatan Özarslan, kentte şu an itibarıyla 428 balıkçı teknesinin ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren 43 şirketin bulunduğunu aktardı.

        Sinop'un ülkenin en önemli balıkçılık merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

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        "Bu rakamların her birinin arkasında gemilerde hazır bekleyen emekçi kardeşlerimiz var, emek var, alın teri var. ​Denizden çıkan bereket balıkçılarımızdan, kooperatiflerimize, su ürünleri işletmelerimizden nakliye ve pazarlama sektörüne, esnafımızdan vatandaşlarımızın sofrasına kadar uzanan büyük bir ekonomik değer oluşturmaktadır. Dolayısıyla denizin bereketi Sinop'un zenginliğidir. Sinop kıyı şeridiyle, doğal koyları ve zengin deniz kaynaklarıyla önemli bir potansiyele sahiptir. Hamsiden palamuda, istavritten mezgite, barbundan kalkanına kadar Karadeniz'in bereketi şehrimizin ekonomisine ve kültürüne çok değer katmaktadır. Bunun yanında Sinop, su ürünleri yetiştiriciliğinde de ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer almaktadır."

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        Özarslan, su ürünleri zenginliklerinin korunarak, sürdürebilirliğinin devam ettirilmesi için herkese önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Denizlerimiz bize geçmişten kalan bir miras değil, çocuklarımıza emanet edeceğimiz büyük bir zenginliktir. Bu nedenle bugün denizden kazanırken yarını da düşünmek zorundayız. Sürdürülebilir balıkçılığa da balıkçılara da davet etmek fayda vardır. Denizlerimizi ve su ürünleri kaynaklarımızı korumalı, kaçak ve kuralsız avcılıkla mücadelenizle hep birlikte beraber yapmalıyız." diye konuştu.

        - Balıkçılar yeni sezondan umutlu

        Balıkçı İlkay Uçan geçen yıla oranla bu sezonun güzel geçmesini beklediklerini söyledi.

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        Tüm emekçiler olarak bereketli bir kazanç elde etmeyi arzu ettiklerini dile getiren Uçan, "Reisler ve tayfalar olarak bu sene umutlu bir bekleyiş içindeyiz. Sezonun bereketli geçmesini bekliyoruz. Herkesin evine yüzü gülerek gitmesini nasip eder inşallah Allah’ımız." dedi.

        Adem Ekşi ise bu sezon palamuttan umutlu olduklarını vurgulayarak, "Allah tüm balıkçılarımıza kazasız belasız bir sezon versin inşallah. Vira bismillah diyerek nasibimizin peşine düşeceğiz." ifadesini kullandı.

        Kurban kesiminin ardından balıkçılar dualarla denize uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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