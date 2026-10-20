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        Sinop'ta "Hafızlığı Muhafaza Programı"

        Sinop İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik düzenlenen "Hafızlığı Muhafaza Programı" kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:42 Güncelleme:
        Sinop'ta "Hafızlığı Muhafaza Programı"

        Sinop İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik düzenlenen "Hafızlığı Muhafaza Programı" kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Sinop İl Müftüsü Mehmet Arslaner, Hafızlığı Muhafaza Programı'na katılan din görevlileri ile bir araya geldi. Toplantıda, din görevlilerinin hafızlıklarını korumalarına ve geliştirmelerine yönelik yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri detaylı bir şekilde ele alındı. Program dâhilinde sürdürülen çalışmaların ve eğitim süreçlerinin verimliliğinin değerlendirildiği toplantıya Sinop İl Müftü Yardımcısı Metin Aykut ile Şube Müdürü Hasan Karataş da katıldı. İl Müftüsü Arslaner, hafızlığın önemine vurgu yaparak programa katılım sağlayan din görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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