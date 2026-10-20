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        Sinop'ta aranan 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta işledikleri çeşitli suçlardan ötürü aranan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Sinop'ta aranan 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta işledikleri çeşitli suçlardan ötürü aranan 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezi ve Durağan ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi kent merkezinde, hayvan hırsızlığı suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bir kişi de Durağan ilçesinde yakalandı.

        İki firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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