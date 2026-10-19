Sağanak sonrası Karadeniz'de renk değişimi yaşandı

Çamurlu suyun denize karışmasıyla kıyı şeridinde belirgin bir renk değişimi oluştu, suyun rengi geniş bir alanda kahverengi oldu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından derelerin taşıdığı çamur ve balçık, Karadeniz'in rengini kahverengiye dönüştürdü.

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