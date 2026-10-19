Sinop'ta cami lojmanında çıkan yangın söndürüldü

İlçeye bağlı Yukarı Başekin köyünde, cami imamının kaldığı ve o sırada evde olmadığı lojmandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde camiye ait lojmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

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