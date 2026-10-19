Sinop'ta cami lojmanında çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde camiye ait lojmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
Giriş: 19.10.2026 - 14:24 Güncelleme:
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde camiye ait lojmanda çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Yukarı Başekin köyünde, cami imamının kaldığı ve o sırada evde olmadığı lojmandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında lojmanda hasar oluştu.
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