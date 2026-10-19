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        Sinop'ta cami lojmanında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde camiye ait lojmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Sinop'ta cami lojmanında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde camiye ait lojmanda çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Yukarı Başekin köyünde, cami imamının kaldığı ve o sırada evde olmadığı lojmandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında lojmanda hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

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