Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Sinop ve bazı ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent merkezinde Hükümet Konağı Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Genç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, Genç'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde yapılan törende Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Doğramacı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cafer Koyun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

REKLAM

Durağan'da Kaymakamlık binası önündeki tören, Muhtarlar Derneği Başkan Vekili İbrahim Yamanoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduğu törende, Yamanoğlu tarafından bir konuşma yapıldı. Törenin ardından Yamanoğlu ve beraberindeki heyet Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan'ı ve Belediye Başkanı Necmettin Ermiş'i ziyaret etti.

Türkeli ilçesinde ise Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tören, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından sona erdi.