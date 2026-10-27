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        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı tören provası

        Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama programı kapsamında genel prova gerçekleştirildi. Öğrenciler, Hükümet Konağı önünden başlayarak bando eşliğinde İskele Meydanı'na yürüdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı tören provası

        Sinop'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama programı kapsamında genel prova gerçekleştirildi. Öğrenciler, Hükümet Konağı önünden başlayarak bando eşliğinde İskele Meydanı'na yürüdü.

        Kutlama hazırlıkları kapsamında bir araya gelen öğrenciler, okul isimlerinin yer aldığı levhalar ve Türk bayraklarıyla kortejde yer aldı. Gruplar halinde yürüyen öğrenciler, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde tören geçişinin provasını yaptı. Tarihi surların önünden geçen kortejde taşınan ay yıldızlı bayraklar renkli görüntüler oluşturdu. Bayraklarla süslenen güzergâh boyunca ilerleyen öğrenciler, yürüyüşün ardından İskele Meydanı'na ulaştı.

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        Meydanda okullarına göre sıralanan öğrenciler, kutlama programındaki yerlerini aldı. Genel provayla, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde gerçekleştirilecek tören geçişine yönelik hazırlıklar yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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