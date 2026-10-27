Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı tören provası

Kutlama hazırlıkları kapsamında bir araya gelen öğrenciler, okul isimlerinin yer aldığı levhalar ve Türk bayraklarıyla kortejde yer aldı. Gruplar halinde yürüyen öğrenciler, bandonun çaldığı marşlar eşliğinde tören geçişinin provasını yaptı. Tarihi surların önünden geçen kortejde taşınan ay yıldızlı bayraklar renkli görüntüler oluşturdu. Bayraklarla süslenen güzergâh boyunca ilerleyen öğrenciler, yürüyüşün ardından İskele Meydanı'na ulaştı.

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