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        Sinop'ta devrilen vinçteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 22:40 Güncelleme:
        Sinop'ta devrilen vinçteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ümit Akdoğan (34) yönetimindeki tel yüklü 13 AAH 007 plakalı vinç, Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Akdoğan ve Caner Gökdağ (23), ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gökdağ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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