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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 20:44 Güncelleme:
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.Ç. idaresindeki 57 ABM 768 plakalı otomobil, Yıldız Mahallesi'nde H.Ö'nün kullandığı 54 ZH 392 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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