Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 14.08.2026 - 20:44 Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 57 ABM 768 plakalı otomobil, Yıldız Mahallesi'nde H.Ö'nün kullandığı 54 ZH 392 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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