Sinop'ta dört aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Sinop'ta dört otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Sinop'ta dört otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
M.Y'nin kullandığı 57 ABD 285 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 26. kilometresinde kontrolden çıkarak, aynı istikamette seyir halinde bulunan üç otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan ve yaralanan A.G, S.G, S.A, M.A, N.A. ve S.G, sağlık ekiplerince Gerze ve Boyabat'taki hastanelere kaldırıldı.
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