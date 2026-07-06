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        Sinop'ta "Dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle park halindeki araca çarptı

        Sinop'ta polisten kaçmaya çalışırken otomobiliyle park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye 240 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Sinop'ta "Dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle park halindeki araca çarptı

        Sinop'ta polisten kaçmaya çalışırken otomobiliyle park halindeki araca çarpan alkollü sürücüye 240 bin lira ceza uygulandı.

        Polis ekipleri, Hamsi Yolu üzerinde 57 EE 456 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Sürücü E.M, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı.


        Gelincik Mahallesi Ahmet Muhip Dranaz Caddesi'nde park halindeki 34 KIA 192 plakalı araca çarpan sürücü, ekiplerce yakalandı.

        Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 240 bin lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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