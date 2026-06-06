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        Sinop'ta fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu

        Sinop'un Ayancık ilçesinde bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 23:48 Güncelleme:
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        Sinop'ta fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın hasara neden oldu

        Sinop'un Ayancık ilçesinde bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçe merkezi Çayiçi Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren orman ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın talaş deposunda yangın çıktı.

        Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Ayancık Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edilen yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

        Yangın sonrası depoda hasar oluştu.

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