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        Sinop'ta komandolar yürüyüş gerçekleştirerek, tüfekli gösteri yaptı

        Sinop'ta, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla komandolar yürüyüş gerçekleştirerek, tüfekli gösteri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Sinop'ta komandolar yürüyüş gerçekleştirerek, tüfekli gösteri yaptı

        Sinop'ta, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla komandolar yürüyüş gerçekleştirerek, tüfekli gösteri yaptı.


        İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen kutlama programı kapsamında ilk tören İl Jandarma Komutanlığı binası bahçesinde gerçekleştirildi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.

        Köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle her zaman takdir topladığını vurgulayan Başaklıgil, "Yüce milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran jandarma, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.


        Başaklıgil’in konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Tören, eğitimli jandarma arama, kurtarma köpeklerinin gösterileri ile sona erdi.

        Buradaki törenin ardından İl Jandarma Komutanlığı Komanda Birliği tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

        Valilik önünden başlayan ve Uğur Mumcu Meydanı'nda sona eren yürüyüş boyunca çeşitli marşlar seslendiren komandolara çevredeki vatandaşlar da alkışlarla karşılık verdi. Komandoların Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleştirdikleri tüfekli gösteri ise vatandaşların beğenisini kazandı.


        Öte yandan meydanda açılan stantlarda Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde yer alan silah ve araçların tanıtımı yapılarak, çocuklara temel trafik kuralları hakkında bilgiler aktarıldı.

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