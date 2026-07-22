Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı bölgelerde denize girilmesi yasaklandı
Sinop Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kentin kuzey bölgesindeki sahillerde denize girilmesinin yasaklandığını bildirdi.
Sinop Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kentin kuzey bölgesindeki sahillerde denize girilmesinin yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından alınan değerlendirmelere göre, 23 Temmuz Perşembe günü sahil şeridinde rüzgarın saatte 45 kilometre hızla esmesinin beklendiği ifade edildi.
Muhtemel boğulma vakaları ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla kentin kuzey sahilinde belirli bölgelerde denize girilmesinin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Sarıkum ile Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli arası, Sırakaraağaçlar Deresi ve Ada başına kadar olan bölgelerde denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
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