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        Sinop'ta sağanağın ardından kirlenen sahilde temizlik çalışması başlatıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından kirlilik oluşan sahilde temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Sinop'ta sağanağın ardından kirlenen sahilde temizlik çalışması başlatıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından kirlilik oluşan sahilde temizlik çalışması başlatıldı.

        Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent Mahallesi'nde iki gün etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen derelerin taşıdığı toprak, balçık ve odun parçaları sahil şeridinde kirliliğe neden oldu.

        Bunun üzerine Güzelkent Muhtarlığı tarafından sahilde temizlik çalışması başlatıldı.

        İş makineleriyle toplanan balçık, toprak ve odun parçaları traktörlere yüklenerek belirlenen döküm alanına taşındı.

        Öte yandan bazı vatandaşlar da sahile vuran odun parçalarını toplayarak evlerine götürdü.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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