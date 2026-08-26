Sinop'ta tarlada ölü bulunan köy muhtarının cenazesi defnedildi

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Erdoğdu'nun göğsüne isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi.

Cenazeye, Erdoğdu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Mustafa Mücahit Ayan, Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.