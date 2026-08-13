Sinop'ta tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Sinop'ta devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.
Sinop'ta devrilen tırdaki 3 kişi yaralandı.
Ö.A. idaresindeki 05 ABC 481 plakalı tır, Sinop-Erfelek kara yolu Kılıçlı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yanındaki O.B. ve R.E. yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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