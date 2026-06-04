Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Sinop'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde uçuruma devrilen tomruk yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Sinop'ta uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde uçuruma devrilen tomruk yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

        Muammer Yılmaz'ın kullandığı 57 AAN 547 plakalı traktör, Yeşilçam köyünde 30 metrelik uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve itfaiye personelinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Yılmaz, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta yıl sonu sergisi açıldı
        Boyabat'ta yıl sonu sergisi açıldı
        Türkeli'de "Çatlak Aile" sahnelendi
        Türkeli'de "Çatlak Aile" sahnelendi
        Sinop'ta yan yatan lüks yatın su alma nedeni belli oldu
        Sinop'ta yan yatan lüks yatın su alma nedeni belli oldu
        Sinop'ta öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri eserler görücüye çıktı
        Sinop'ta öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri eserler görücüye çıktı
        Sinop'ta kamyon sürücüsü direksiyon başında fenalaştı: 1 yaralı
        Sinop'ta kamyon sürücüsü direksiyon başında fenalaştı: 1 yaralı
        Sinop'ta kamuda memnuniyet yüzde 1 yükseldi
        Sinop'ta kamuda memnuniyet yüzde 1 yükseldi