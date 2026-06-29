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        Türkeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Türkeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        M. Ş. idaresindeki 57 ACC 688 plakalı hafif ticari araç, Türkeli-Çatalzeytin karayolunun Gemiyanı mevkisinde İ.S.’nin kullandığı 57 AC 328 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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