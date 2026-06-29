Sinop'ta TKDK desteğiyle 50 büyükbaş hayvan kapasiteli modern besi tesisi kuruldu

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 50 hayvan kapasiteli modern büyükbaş besi tesisi kuruldu.



Merkeze bağlı Demirci köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Kara, yaklaşık bir yıl önce arazisi üzerine modern bir büyükbaş besi tesisi kurarak üretim kapasitesini artırmaya karar verdi.



Proje süreçlerini tamamlayarak TKDK tarafından yürütülen IPARD III Programı'na (Avrupa Birliğince aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın kırsal kalkınma bileşeni) başvuran Kara, buradan aldığı destekle kurduğu 50 büyükbaş hayvan kapasiteli tesiste üretime başladı.



Hayvan refahı, havalandırma, atık yönetimi ve yemleme gibi unsurlara sahip tesis, modern yapısıyla hem ulusal hem de Avrupa Birliği standartlarını karşılıyor.



- "Temel amaçlarımızdan biri hayvancılıkta özellikle modernizasyonu sağlamak"



TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey, AA muhabirine, Sinop'ta ilk kez kurumlarının desteğiyle modern bir büyükbaş hayvan besi tesisi kurulduğunu söyledi.



Tesisin ilk olması dolayısıyla kendileri açısından da önem arz ettiğini vurgulayan Özbey, söz konusu tesisin kentte bu alanda yatırım yapacak üreticilere örnek olmasını beklediklerini anlattı.



Bu anlamda ilk adımı atan Mehmet Kara'nın sağladıkları destekle tesisini kurarak üretime başladığını dile getiren Özbey, şöyle devam etti:



"Üreticimiz üretimini daha modern şartlarda hayvan refahına uygun, hijyen şartlarının yüksek olduğu, daha verimli işletmede yapma ihtiyacına binaen kurumumuza başvurdu. Bizim de temel amaçlarımızdan biri hayvancılıkta özellikle modernizasyonu sağlamak. Daha verimi yüksek, standartları yüksek tesislerde üretimi finanse etmek. Bu tesis sadece bir hayvancılık işletmesi değil, hem yemleme hem atık yönetimi hem havalandırma gibi standartlar bakımından hem ulusal hem de Avrupa Birliği standartlarını karşılıyor."



Özbey, yıllık 20 bin kilogram kırmızı et üretilmesi hedeflenen tesisin toplam maliyetinin 11 milyon lira seviyesine ulaştığını, bunun 6 milyon lirasının TKDK tarafından finanse edildiğini kaydetti.



- "Bu desteği vermeseler bu proje hayata geçmezdi"



Mehmet Kara ise TKDK desteğiyle Sinop'a böyle bir tesis kazandırmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Özellikle genç yatırımcılara bu anlamda örnek olmaya çalıştığını dile getiren Kara, "Bu zamana kadar bir şeyler yaptım, meydana getirdim. Bir şeylerim vardı ama bunu da Sinop'a yapmak ayrı keyif verdi bana. Örnek olmuş oldum. Şimdi gençler de geliyor, geziyor, onlar da yapmak istiyor. Ne mutlu bana onlara örnek olabildiysem." ifadelerini kullandı.



TKDK desteği olmadan projenin hayata geçmesinin zor olduğuna dikkati çeken Kara, "Bu desteği vermeseler bu proje hayata geçmezdi, bunun altını çiziyorum. Bu parayı bana vermeseler bu projeyi hayata geçiremezdim, bu imkanım yoktu. Devlet bana bu desteği verdi, ben de projeyi hayata geçirdim." dedi.







