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        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri 2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, Şırnak Valisi Ekici'yi ziyaret etti

        2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, Şırnak Valisi Ekici'yi ziyaret etti

        2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 18:32 Güncelleme:
        2. Ordu Komutanı Korgeneral Topaloğlu, Şırnak Valisi Ekici'yi ziyaret etti

        2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Topaloğlu, ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Ekici ile makamında bir süre görüştü.

        Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Topaloğlu'na teşekkür etti.

        Ziyarette, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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