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        ANALİG Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis 1. Etap 8. Grup Bölge Müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:46 Güncelleme:
        ANALİG Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tenis 1. Etap 8. Grup Bölge Müsabakaları tamamlandı.

        Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2 kapalı, 4 açık kortta düzenlenen tenis müsabakalarına, 9 ilden 90 sporcu katıldı.

        Müsabakalar sonucunda erkeklerde Batman, Diyarbakır, Gaziantep ve Hakkari takımları, kızlarda ise Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Mardin takımları yarı finale çıktı.

        Finale çıkanlar, 19-23 Ağustos'ta Elazığ'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

        Tenis İl Temsilcisi Mehmet Batak, karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve belgelerini verdi.

        Batak, AA muhabirine, son yıllarda Şırnak'ın tenis organizasyonlarıyla anıldığını, yapılan organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Kente 3 gündür devam eden müsabakaların centilmence oynandığını ifade eden Batak, "Elazığ'da 19-23 Ağustos'ta yapılacak yarı finallere katılmaya hak kazanan erkek ve kız sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

        Hakkari kız takımından Ayşe Cesuroğlu da 3 gün boyunca iyi maçlar çıkardıklarını, yarı finallere kaldıkları için de mutlu olduğunu belirterek "İnşallah Elazığ'da da bu başarıyı yakalarız. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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